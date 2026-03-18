Конькимен жүгіруден Қазақстан чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласында конькимен жүгіруден Қазақстан чемпионаты басталды.
Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, жарыстың алғашқы күні 500 және 1 500 метр қашықтықтарында жүлделер сарапқа салынды.
500 метр, ерлер:
1. Артур Галиев (Астана)
2. Евгений Кошкин (Алматы)
3. Алтай Жәрдембекұлы (Астана)
500 метр, әйелдер:
1. Кристина Силаева (Астана)
2. Кристина Шумекова (Солтүстік Қазақстан облысы)
3. Арина Ильященко (Павлодар облысы)
1500 метр, ерлер:
1. Нұралы Ақжол (Астана)
2. Роман Биназаров (Қостанай облысы)
3. Александр Кленко (Қостанай облысы)
1500 метр, әйелдер:
1. Арина Ильященко (Павлодар облысы)
2. Мария Деген (Қостанай облысы)
3. Анастасия Беловодова (Абай облысы)
Қазақстан чемпионаты 19 наурызға дейін жалғасады.
Еске сала кетейік, осыған дейін конькимен жүгіруден 2026 жылғы әлем чемпионатына қатысатын спортшылар белгілі болғанын жазғанбыз.