Көңіл көтеру орындарында ішімдік сату уақытын шектеу қажет – Ержан Сәденов
АСТАНА. KAZINFORM — Ішімдікті онлайн сатуға тыйым салу қажет. Бұл туралы Ішкі істер министрі Ержан Сәденов айтты.
— Бүгінде криминалдық ахуалға ықпал ететін негізгі факторлардың бірі — ішімдікке салыну. Жыл сайын мас күйде 10 мыңға жуық қылмыс жасалады. Алдын алу шаралары қабылданып жатыр. Ішімдік ішу фактілерінің жолын кесеміз. Мас адамдарды қоғамдық орындардан оқшаулаймыз. Есепте тұрғандарға ішімдік ішуге тыйым енгізіледі. Дегенмен, бұл — салдармен күрес қана, — деді Ержан Сәденов ІІМ-де өтіп жатқан Үкімет сағатында.
Оның айтуынша, полиция өкілеттігі негізінен мәжірлеу шаралары саналады.
— Табыс қуған алақол кәсіпкерлер ішімдік сату жасы мен уақытынаа қатысты шектеулерді бұзады. Дәмханалар мен барларда тәулік бойы сатады. Онлайн жеткізу кеңінен қолданылады. Бұл ретте лицензиядан айыру шарасы тиімсіз. Оны келесі күні басқа адамның атынан алуға болады. Бұл мәселе ведомствоаралық комиссия отырысында қаралды. Ішімдікті тек арнаулы дүкендерде ғана сату, лицензия беру талаптарын күшейту, ішімдікті онлайн сатуға тыйым салу ұсыныстары енгізілді, — деді министр.
Сонымен қатар ол көңіл көтеру орынарында ішімдік сату уақытын шектеу керектігін баса айтты.
— Аталған нысандарда мас күйде 1 400-ден астам қылмыс, оның ішінде 3 адам өлімі орын алды. Дегенмен, бүгінде кейбір мемлекеттік органдар бұл тәсілдерді қолдамай отыр, — деді ол.