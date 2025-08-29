Конституция – ел тәуелсіздігінің берік тұғыры
ОРАЛ. KAZINFORM – Орал қаласындағы «Атамекен» өнер ордасында Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне арналған салтанатты жиын өтті. Бұл мереке – елдің тәуелсіздігі мен құқықтық мемлекет құндылықтарын айшықтайтын маңызды дата. Іс-шараға мемлекеттік органдардың өкілдері, ардагерлер, қоғам қайраткерлері мен жастар қатысты.
Салтанатты шарада Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев өз сөзінде Ата Заңның мән-маңызына ерекше тоқталды.
«Осыдан отыз жыл бұрын бүкілхалықтық референдум арқылы қабылданған Конституция – Тәуелсіз Қазақстанның берік тұғыры. Ол елдің бірлігін нығайтып, қоғамдағы тұрақтылықты орнықтырды, әрбір азаматтың құқығы мен бостандығын қорғаудың сенімді кепіліне айналды», – атап өтті өңір басшысы.
Сонымен қатар, Н. Төреғалиев Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Конституцияның тарихи маңызына берген жоғары бағасын да еске салды. Президент атап өткендей, қазақ халқы ежелден заңға құрметпен қарап, әділдік пен адамгершілікті биік қойған. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің Жеті жарғысы – Ұлы даланың жазылмаған конституциясы болып, мемлекеттілік дәстүрін қалыптастырған.
Жиын барысында елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және қоғамдық өмірге елеулі үлес қосқан бірқатар азаматқа «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл» мерекелік медалі табыс етілді.
Салтанатты шара Конституция күніне арналған мерекелік концерттік бағдарламаға ұласып, өңірдің өнер ұжымдары арнайы қойылымдарын ұсынды.
