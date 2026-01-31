Конституция жобасы: азаматтар пікірі мен ұсынысын e-Otinish және eGov порталдары арқылы жіберді
АСТАНА.KAZINFORM - Конституциялық комиссия бүгін жаңа Конституция жобасын жариялады. Оның басты ерекшеліктерінің бірі – Қазақстанның Егемендігі мен Тәуелсіздігі, унитарлығы және аумақтық тұтастығының мызғымастығы өзгермейтін құндылықтарға жатқызылды.
Бұл негізгі қағида Ата заң жобасының «Конституциялық құрылыс негіздері» атаулы бірінші бөлімінде көрініс тапты. Мұнда мемлекеттік басқару түрін нақтылау қажеттілігі туралы ой білдірген бірқатар ғалымдар мен мамандардың ұсынысы ескерілген. Осылайша, Қазақстан Республикасы президенттік республика екені айқындалған.
Конституция жобасының новеллаларының бірі – Егемендіктің жалғыз иесі ретінде Қазақстан халқын бекіту нормасы. Бұдан басқа, «республикалық референдум» түсінігі «жалпыұлттық референдум» деп өзгертілген. Халық өз билігін тікелей жалпыұлттық референдум мен еркін сайлаулар, сондай-ақ мемлекеттік органдар арқылы жүзеге асыратыны туралы норма айқындалған.
Жарияланған Конституция жобасы – қоғам тарапынан кең әрі қызу талқылаулардың, азаматтар, саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар, құқықтанушылар мен сарапшылардың кең ауқымды пікірталастарының нәтижесі. Талқылауға бейжай қарамайтын азаматтар да қатысып, жалпы саны екі мыңнан асқан өздерінің пікірлері мен ұсыныстарын e-Otinish пен eGov порталдары арқылы жіберген.
Жаңа Конституция жобасы қоғам мен мемлекет дамуының стратегиялық міндеттеріне сәйкес келеді. Ол Қазақстанның қалыптасқан мемлекеттілігінің негіздерін қайта бекітумен бірге, «Мықты Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» тұжырымдамасының логикасына да толықтай сай келеді. Конституция жобасында белгіленген ережелер мемлекет пен қоғамның жаңа эволюциялық кезеңін бастауға негіз қалайды.
Айта кетейік, Конституциялық реформалар жөніндегі комиссия Қазақстан Республикасының жаңа Ата Заңының жобасын жариялады.