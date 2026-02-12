Конституция жобасы: Үкімет жаңа Құрылтайдың алдында өз өкілеттігін тоқтатады
АСТАНА. KAZINFORM — Жалпыхалықтық референдумға шығарылған жаңа Конституция жобасы қабылданған жағдайда Үкімет жаңадан сайланған Құрылтай алдында өз өкілеттігін доғарады.
Аталған норма бүгін жарияланған жаңа Конституция жобасының «Үкімет» бөліміндегі 69-бапта жазылған.
Сонымен қатар, Үкімет және оның кез келген мүшесі өздеріне жүктелген функцияларды одан әрі орындау мүмкін емес деп есептесе, Қазақстан Республикасының Президентіне орнынан түсу туралы мәлімдеме беруге құқылы.
Мұнымен қоса, Құрылтай Үкіметке сенімсіздік вотумын білдірген жағдайда Үкімет Қазақстан Республикасының Президентіне орнынан түсу туралы мәлімдейді. Орнынан түсуді қабылдау немесе қабылдамау туралы мәселені Қазақстан Республикасының Президенті он күн ішінде қарайды.
Атап айтқанда, Премьер-Министрдің орнынан түсуін қабылдау бүкіл Үкіметтің өкілеттігі тоқтатылғанын білдіреді. Үкіметтің немесе оның мүшесінің орнынан түсуі қабылданбаған жағдайда Қазақстан Республикасының Президенті оған міндеттерін одан әрі атқаруды тапсырады.
- Қазақстан Республикасының Президенті өз бастамасымен Үкіметтің өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылдауға және оның кез келген мүшесін лауазымынан босатуға құқылы. Премьер-Министрді лауазымынан босату бүкіл Үкіметтің өкілеттігі тоқтатылғанын білдіреді, - делінген құжат жобасында.
Естеріңізге сала кетсек, кеше Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдум өткiзу туралы Жарлыққа қол қойды.