Конституцияда саяси партиялар мен кәсіподақтарды қаржыландыруға тыйым салынған тізімді толықтыру ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM — Конституциялық комиссия мүшесі, Мәжіліс депутаты Снежанна Имашева Конституцияға саяси партиялар мен кәсіптік одақтарға қатысты қандай түзетулер ұсынылғанын айтып берді.
Оның айтуынша, Конституциясының 5-бабының 3-тармағына өзгеріс енгізу ұсынылып отыр. Атап айтқанда, Конституция арқылы қорғалатын құндылықтарға қауіп төндіретін мақсаттары мен әрекеттері бар бірлестіктерді құруға және олардың қызметіне тыйым салуға байланысты конституциялық шектеулерді жаңарту қажет.
— Сондықтан тыйым салынған мақсаттар мен әрекеттердің тізбесін нақтылау, соның ішінде соғысты қоздыру мен ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіруді нақтылау ықтимал олқылықтарды жойып, алдын ала қорғауды күшейтеді. Бұл ретте қауіпсіздік міндеттері мен Конституцияда кепілдік берілген бірлестіктер бостандығы арасында тепе-теңдік сақталады, — деп түсіндірді Снежанна Имашева.
Бұдан бөлек, ұсынылған түзетулер саяси партиялар мен кәсіподақтар қызметіне сырттан ықпал етуге жол бермеу тетіктерін нақтылап, оларды күшейтуді көздейді.
Қолданыстағы басқа мемлекеттердің партиялары мен кәсіподақтарының, сондай-ақ діни негіздегі саяси партиялардың қызметіне тыйым салумен қатар, қосымша шектеу енгізу мәселесі қарастырылып жатыр.
— Қаржыландырудың тыйым салынған көздерін нақтылау ұсынылады: шетелдік мемлекеттерден бөлек, азаматтығы жоқ адамдарды, шетелдік қатысуы бар заңды тұлғаларды және өзге де субъектілерді көрсету көзделіп отыр. Бұл ықтимал айналып өту тетіктерін жабуға және бірлестіктердің конституциялық бостандығын сақтай отырып, қаржыландырудың ашықтығын арттыруға мүмкіндік береді, — деп атап өтті комиссия мүшесі.
