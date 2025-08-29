Конституцияға 30 жыл: Қандай қылмыс жасағандар рақымшылыққа ілінбейді
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM - Шымкент пен Түркістан облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментіне қарасты мекемелерде жазасын өтеп жатқан 675 сотталғанның жеке істері зерделеніп, рақымшылыққа ілікті.
Шымкент қаласы және Түркістан облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаменті ұсынған ақпаратқа сүйенсек, Конституцияның 30 жылдығына орай жарияланған рақымшылық кейбір санаттағы адамдарға қолданылмайды.
Атап айтқанда:
• сыбайлас жемқорлық қылмыстар;
• террористік қылмыстар;
• экстремистік қылмыстар және экстремизм белгілері бар қылмыстар;
• кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстар (ерекше жағдайларды қоспағанда);
• азаптау фактілерін жасағандар;
• қылмыстың қайталануы немесе қауіпті қайталануы кезінде жаза тағайындалған;
• өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалғандар;
• қылмыстық топ, ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, банда немесе заңсыз әскерилендірілген құралым құрамында қылмыстар жасаған
• өздеріне қатысты жаза орындалған және жазасын өтеген,
• жазасын өтеу барысында қасақана қылмыс жасағандар.
Сонымен қатар, үкімдердің жиынтығына кіретін және осы Заң күші қолданылмайтын қылмыстық құқықбұзушылықтар жасаған адамдарға да рақымшылық жүрмейді.
Айта кетейік, бұдан бұрын Түркістан мен Шымкентте 48 адам рақымшылықпен бостандыққа шыққанын жазған болатынбыз.