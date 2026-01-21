Конституциялық комиссия биліктің жаңа жүйесінің сұлбасын айқындайды - сарапшы
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы ұсынған реформалар іс жүзінде жаңа Конституцияның қабылдануына алып келуі мүмкін. Мұндай пікірді саясаттанушы Азамат Байғалиев білдірді.
Саясаттанушының пайымынша, жария кеңістікте «тарихи» термині өте жиі қолданылады. Алайда, бұл жағдайда ол шынымен де қисынды.
- Президент Қасым-Жомарт Тоқаев саяси, әлеуметтік және басқарушылық бағыттарда үлкен толқын тудыратын ауқымды тарихи реформаларды ұсынды, - деп атап өтеді сарапшы.
Дегенмен, сарапшы барынша ең көп талқыға түсетін бастама ретінде вице-президент институтының қайта белгілену мүмкіндігін атады. Бұл лауазым 1996 жылға дейін Қазақстаннның саяси жүйесінде болды. Ал жойылғаннан кейін оның қызметі Мемлекеттік хатшы, ал одан кейін Мемлекеттік кеңесшіге бөлінгенін айтады. Сарапшының бағалауынша, жаңа конфигурацияда вице-президент өкілеттігі барынша кең болмақ.
- Ұлттық құрылтай отырысында жария етілген мәлімдемеге қарағанда, вице-президенттің жауапкершілік аясы халықаралық өкілдіктермен, Құрылтай деп аталуы бек мүмкін жаңа Парламентпен өзара іс-қимылды, сонымен қатар ішкі тректегі жұмысты қамтиды, - деп атап өтеді ол.
Азамат Байғалиевтің пайымынша, күрделі әлемдік конъюктура жағдайында маңызды саяси өкілдіктердің бір бөлігін вице-президентке табыстау туралы шешім мемлекеттік басқарудың жеделдігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған.
- Бұл билік иерархиясына ықпал етері сөзсіз. Бірақ, оның жаңа конфигурациядағы тұрақтылығы күмән тудырмайды, - деді саясаттанушы.
Саясаттанушы Құрылтайдың болашақтағы қызметі жайында айта келе оның Сенат пен Мәжілістің негізгі өкілеттіктерін біріктіруі мүмкін екеніне тоқталды. Бұл ретте өңірлер мен этникалық топтар үшін өкілдік қызметінің бір бөлігі жаңа құрылым – Халық кеңесіне беріледі. Кеңес жан-жақты реформаларға мұқтаж болған Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Ұлттық құрылтай фунцияларын да өзіне алады.
- Биліктің жоғары шоғырындағы өкілдік көкжиегінің кеңеюі сайлаушылардың елдің басқару жүйесіне сенімін арттыруға септігін тигізуі тиіс, - деді Азамат Байғалиев.
Бұған қоса, саясаттанушы биліктің жаңа жүйесінің түпкілікті сұлбасы Конституциялық комиссия жұмысы аяқталғаннан кейін ғана түсінікті болатындығын атап өтеді.
Бұған дейін Kazinform аналитикалық шолушысы Президенттің Парламентті реформалау туралы ұстанымын және Конституциядағы ықтимал өзгерістер қалай жүзеге асатынын сараптаған еді.