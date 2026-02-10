KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    17:11, 10 Ақпан 2026

    Конституциялық комиссияның келесі отырысы 11 ақпанда өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның төрайымы Эльвира Әзімова кезекті жиынды қорытындылап, келесі кездесудің уақытын айтты.

    Конституциялық комиссия отырысында партиялар қандай ұсыныс айтты
    Фото: Конституциялық сот

    – Бүгінгі біздің отырысымыз қысқаша болса да, мазмұнды өтті. Сондықтан ертең тағы жиналатын боламыз. Осымен комиссияның 11-ші отырысы аяқталды. Келесі жиын 11 ақпан күні сағат 14:30-да өтеді, – деді ол.

    Айта кетейік, 9 ақпан Конституциялық реформа жөніндегі комиссияға халықтан 5000-ға жуық ұсыныс түскенін хабарлаған едік.

    Конституция жобасында қорытынды және өтпелі ережелер барынша нақты әрі жан-жақты айқындалуы тиіс. Бұл туралы Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның XI отырысында Мәжіліс депутаты Снежанна Имашева мәлімдеді.

     

    Камила Мүлік
