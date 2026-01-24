KZ
    Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның (Конституциялық комиссия) алғашқы отырысы өтеді.

    Ақорда
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Бұл туралы бүгін өзінің Telegram-дағы парақшасында ҚР Президентінің көмекшісі – Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай мәлі етті.

    Іс-шара әлеуметтік желідегі ресми парақшаларда: consot_kz constcouncil.kz Конституциялық реформа 2026 Jibek Joly 24KZ телеарналарынан тікелей эфирде көрсетіледі.

    Тікелей эфир сағат 14:00-де басталады.

    Конституциялық реформа
    Фото: Ақорда

     

    Айдар Оспаналиев
