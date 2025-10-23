Конституциялық сот Моңғолия премьерін отставкаға жіберу туралы шешімді заңсыз деп тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолияның Конституциялық соты премьер-министрді отставкаға жіберу туралы Парламент қаулысын Конституцияға қайшы деп таныды, деп хабарлайды Монцамэ.
Моңғолияның Конституциялық соты № 08 қорытындысын шығарып, 2025 жылғы 17 қазанда қабылданған Ұлы мемлекеттік хуралдың № 95 қаулысы Моңғолия Конституциясының ережелеріне қайшы келетінін мәлімдеді.
Атап айтқанда, 2025 жылғы 22 қазанда өткен отырыста Конституциялық сот Парламент төрағасының орынбасары Хурэлбаатарын Булгантуяның әрекеттері мен Ұлы мемлекеттік хуралдың премьер-министрді қызметінен босату туралы № 95 қаулысының Конституцияға сәйкестігін қарады және тиісті қорытынды шығарды.
— Қорытындыда Хурэлбаатарын Булгантуя ханым Ұлы мемлекеттік хуралдың жалпы отырысын басқару кезінде Конституцияның 1.2 және 43.1 баптарын бұзғаны атап өтілген. Парламент төрағасы орынбасарының әрекеті Конституцияның 1.2-бабы мен 43.1-бабының талаптарына қайшы келеді. 1.2-бапта мемлекеттік қызметтің негізгі мақсаты — демократияны қамтамасыз ету және заң үстемдігін сақтау екені көрсетілген. 43.1-бапқа сәйкес, Ұлы мемлекеттік Хурал мүшелерінің кемінде төрттен бірі премьер-министрді отставкаға жіберу туралы ресми ұсыныс енгізген жағдайда, Ұлы Хурал бұл мәселені үш күн ішінде қарауды бастап, он күннің ішінде шешім қабылдауы тиіс. Егер барлық мүшелердің көпшілігі бұл ұсынысты қолдаса, премьер-министрді қызметінен босату туралы Ұлы мемлекеттік Хуралдың қаулысы қабылданған болып есептеледі және жаңа премьер-министр отыз күннің ішінде тағайындалуы қажет, — делінген хабарламада.
Сондай-ақ, Ұлы мемлекеттік хуралдың премьер-министрді қызметінен босату туралы № 95 қаулысы Конституцияның 1.2, 43.1 және 70.1 баптарына қайшы келетіні айтылған.
Конституцияның 70.1-бабына сәйкес, барлық заңдар, жарлықтар және мемлекеттік органдардың шешімдері, сондай-ақ ұйымдар мен азаматтардың қызметі Конституцияға толық сәйкес келуі тиіс.
Бұдан бұрын Моңғолия Ұлы Мемлекеттік Хуралының 17 қазандағы Пленарлық отырысында премьер-министр Гомбожавын Занданшатарды қызметінен босатуға қатысты қаулы талқыланып, ұсыныс қабылданды.