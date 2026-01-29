KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:33, 29 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Конституцияның басты ерекшеліктерінің бірі адам құқықтарына бағдарлауында — Ерлан Қарин

    АСТАНА. KAZINFORM — Конституцияның басты ерекшеліктерінің бірі адам құқықтарына бағдарлауында. Бұл туралы Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның отырысында Мемлекеттік кеңесші — Конституциялық комиссия төрағасының орынбасары Ерлан Қарин айтты. 

    Ерлан Қарин
    Фото: видеодан алынған скрин

    — Үшінші — жаңа Конституцияның тағы бір басты ерекшелігі адам құқықтарына бағдарлауында. Адам құқықтары мен бостандықтары жаңа Преамбулада, бірінші бөлімнің 1-бабында ғана емес, Конституцияның «Негізгі құқықтар, бостандықтар мен міндеттер» деп аталатын негізгі екінші бөлімінде топтастырылып, айқындап, бөліп көрсетіліп отыр. Адам құқықтары мен бостандықтары жаңа құқықтық тетіктермен және кепілдіктермен қамтамасыз етілген, — деді Ерлан Қарин.

    Мемлекеттік кеңесші Конституцияның жаңа мәтінде адвокатура мен адвокаттық қызмет туралы арнайы баптың енгізілуі соған дәлел болатынын айтты.

    — Бұл Адвокаттар қауымдастығының көптен бері көтеріп жүрген мәселесі, негізгі ұсынысы болатын. Енді ол конституцтиялық деңгейде орнықты, — деді ол.

    Бұған дейін Е.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің ректоры Нұрлан Дулатбеков жаңартылатын Конституцияның кіріспесіндегі өзгешеліктерді тәрбие құралы ретінде бағалады.

    Тегтер:
    Ерлан Қарин Конституциялық комиссия Конституциялық реформа
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар