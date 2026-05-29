Контент алмасу және бірлескен жобалар: Президент Телерадиокешені мен «Татмедиа» медиа альянсын құрды
АСТАНА.KAZINFORM - Бүгін Ресей Президенті Владимир Путиннің Қазақстанға мемлекеттік сапары барысында ҚР Президенті Телерадиокешені мен «Татмедиа» өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
Президент Телерадиокешенінің директоры Раушан Қажыбаева мен «Татмедиа» бас директоры Шамиль Садықов қол қойған құжат «Kazinform» агенттігінің тарихи серіктестік базасын қалпына келтіру бағдарламасының бөлігі және «Татар-Ақпарат» агенттігімен кәсіби байланысты жаңартуға бағытталған.
- Біздің медиа компанияларымыз, соның ішінде телеарналар, радиостанциялар және жаңалықтар агенттіктері ынтымақтастықтың жаңа кезеңіне аяқ басып келеді және медиа контентті өндіру мен таратуда ынтымақтастық үшін үлкен әлеуетке ие, - деп атап өтті Раушан Қажыбаева.
Шамиль Садықовтың айтуынша, бұл келісімдерді жүзеге асыру ҚР Президенті Телерадиокешені мен «Татмедиа» арасындағы кәсіби диалогты нығайтады және аймақтағы маңызды оқиғаларды жариялауда өзара қолдауды, сондай-ақ БАҚ өндірісіндегі тәжірибе мен озық тәжірибелер алмасуды қамтамасыз етеді.
Тараптар БАҚ саласының негізгі салаларында, соның ішінде теледидар, радио және цифрлық контент алмасу, жаңалықтар мен деректі жобаларды бірлесіп өндіру және журналистерге арналған шығармашылық және білім беру бастамаларын жүзеге асыру бойынша ынтымақтастықты дамытуға келісті.
Аймақтық БАҚ-пен ынтымақтастықты кеңейту ТМД-да ақпарат алмасуды нығайтуға бағытталған, бұрын осындай құжаттарға ірі федералды аймақтық телерадио компаниялары мен жаңалықтар агенттіктері - ТАСС, AZERTAC, ANewZ, BELTA, Kabar, NTRK, TDH, UZA, Khovar және басқалары қол қойған болатын.
Татмедиа компаниясының бас директоры Шамиль Садықов ҚР Президенті Телерадиокешенінің цифрлық бөлімшесіне барды, онда мультимедиялық контент жасау және оны ілгерілету, цифрлық ортада бірлескен жобаларды әзірлеу және заманауи медиа технологияларды енгізу мәселелері талқыланды.
ҚР Президенті Телерадиокешені - барлық БАҚ-та медиа контент өндіру мен таратудың толық циклі бар Қазақстандағы ең ірі интеграцияланған медиа компания. Компания құрылымына қазақстандық аудиторияға арналған «Жібек жолы» телеарнасы мен радиостанциясы, Silk Way, Silk Way Cinema және Silk Way Prime халықаралық арналары, «Kazinform» халықаралық ақпарат агенттігі, деректі фильмдер орталығы және TRKLAB сандық бөлімі кіреді.
«Татмедиа» - Ресейдің ең ірі аймақтық медиа холдингі, оның құрамына «Татар-Ақпарат» агенттігі, ондаған аймақтық телеарна, 100-ге жуық баспа және 60 филиал кіреді.