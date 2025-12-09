KZ
    11:08, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Контейнерлік пойыздардың тразиттік декларацияларын рәсімдеу 30 минутқа қысқарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Кедендік әкімшілендіруді цифрландыруда бірыңғай Keden платформасына көшу жұмыстары аяқталуға жақын. Бұл туралы Үкімет отырысында Қаржы министрі Мәди Тәкиев айтты. 

    Контейнерлік пойыздардың тразиттік декларацияларын рәсімдеу 30 минутқа қысқарды
    Фото: railways.kz

    – Қаржы министрлігі көлік-транзит саласын дамыту аясында кедендік әкімшілендіруді цифрландыру мен өткізу пункттерін жаңғырту бойынша кешенді жұмыс атқаруда. Бұл Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындауға бағытталып, шекарада ашық және өнімділігі жоғары жүйені қалыптастырады, - деді ол.

    Министрдің айтуынша, кедендік әкімшілендіруді цифрландыруда бірыңғай Keden платформасына көшу жұмыстары аяқталып жатыр. Ол қолданыстағы үш жүйенің орнына негізгі рәсімдерді автоматтандыруды қамтамасыз етеді. Кедендік транзит, интеграцияланған бақылау және алдын-ала хабарлау сияқты 20 модульдің 16-сы қосылды.

    Оның ішінде:

    – транзиттік декларациялардың едәуір бөлігі автоматты түрге шығарылды;

    – рәсімдеу уақыты қысқартылды, мысалы, транзит — 30 минуттан 10 минутқа дейін, контейнерлік пойыз — 3 сағаттан 30 минутқа дейін;

    – «бір терезе» қағидаты бойынша Ауыл шаруашылығы, Денсаудық сақтау және Көлік министрліктерінің қызмет түрлері интеграцияланды;

    – электрондық кезек ретке келтірілді: дұрыс емес брондау жойылды, VIN-кодтар бойынша бақылау күшейтілді, тез бұзылатын тауарларға, қауіпті жүктер мен жануарларға, сондай-ақ еліміздің экспорты үшін жекелеген слоттар бөлінді;

    – сервистер төрт тілге аударылды және «WeChat» мессенджерімен интеграцияланды;

    – Қытай және Өзбекстанмен цифрлық өзара іс-қимылды дамыту жұмыстары жүргізілді, оның ішінде инспекциялық тексеріп-қарау суреттерін өзара тану және «жіксіз транзит» элементтерін енгізу жұмыстары атқарылды;

    – инспекциялық тексеріп-қарау суреттерін автоматты түрде талдау және сәйкес келмейтіндерді айқындау үшін, жасанды интеллект элементтері енгізілді.

    – Бұл рәсімдердің тиімділігі мен ашықтығын арттырады, адами фактордың араласу тәуекелдерін азайтуды қамтамасыз етеді, - деді Мәди Тәкиев.


    Айта кетейік, Үкімет отырысында еліміздің көлік-транзит саласын дамыту мен цифрландыру мәселесі талқыланды.

    ҚР Қаржы министрлігі Пойыз Үкімет отырысы Кеден Мәди Такиев Цифрлық даму
