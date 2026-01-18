KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:22, 18 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Континенталды кубокта «Торпедо» хоккей клубы күміс жүлде иеленді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскеменнің «Торпедо» хоккей клубы өз тарихында алғаш рет Континенталдық кубоктың күміс жүлдесін иеленді.

    Континенталды кубокта «Торпедо» хоккей клубы күміс жүлде иеленді
    Фото: «Торпедо» ХК баспасөз қызметінен

    2025-2026 жылғы маусымның финалдық кездесулері Англияның Ноттингем қаласында өтті. Турнирдің шешуші кезеңінде өскемендік команда жоғары деңгейдегі ойын өрнегін көрсетіп, нағыз мінез таныта білді. 

    — «Торпедо» даттың «Хернинг Блю Фокс» клубын 6:2 есебімен сенімді түрде жеңсе, Францияның «Дюк Д’Анже» командасымен өткен тартысты ойында овертаймда ғана 2:3 есебімен есе жіберді. Ал алтын жүлде үшін өткен кездесуде қазақстандық клуб алаң иелері — «Ноттингем Пантерз» командасымен шеберлік байқасты. Тартысты ойын 4:2 есебімен британдық клубтың пайдасына аяқталды. Турнир қорытындысы бойынша «Торпедо» жүлделі екінші орынды иеленді, — деп хабарлады ШҚО әкімдігінен.

    Бұл клуб тарихындағы Континенталды кубоктағы ең үздік нәтиже. Бұған дейін өскемендік хоккейшілердің ең жоғары жетістігі 2007-2008 жылғы маусымда жеңіп алған қола жүлде болатын.

    Еске салсақ, осыған дейін Континенталды кубокта «Торпедо» бас жүлдеге таласатындығы жайлы жазғанбыз. 

