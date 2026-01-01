KZ
    Көпбалалы отбасылардың жәрдемақысы қаншалықты көбейді

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап, АЕК мөлшерінің артуына байланысты көпбалалы отбасыларға төленетін жәрдемақылардың мөлшері де ұлғайды.

    Сколько к 8 Марта получат многодетные мамы в Туркестанской области
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 1, 2, 3 бала туғанда берілетін жәрдемақы 149 416 теңгеден 164 350 теңгеге дейін, 4 және одан да көп бала туғанда — 247 716 теңгеден 272 475 теңгеге дейін ұлғайды.

    Сонымен қатар мөлшері бала санына байланысты көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы 4 баласы бар отбасылар үшін 63 030 теңгеден 69 330 теңгеге дейін, 10 баласы барларға — 157 280 теңгеден 173 000 теңгеге дейін өсті. 

    2026 жылы бала тууға байланысты біржолғы жәрдемақы:

    — бірінші, екінші және үшінші балаға — 164 350 теңге (38 АЕК);
    — төртінші және одан да көп балаға — 272 475 теңге (63 АЕК).

    1,5 жасқа дейінгі бала күтіміне арналған ай сайынғы жәрдемақы:

    — бірінші балаға — 24 912 теңге (5,76 АЕК);
    — екінші балаға — 29 453 теңге (6,81 АЕК);
    — үшінші балаға — 33 951 теңге (7,85 АЕК);
    — төртінші және одан көп балаға — 38 493 теңге (8,90 АЕК).

    Көпбалалы отбасыларға берілетін мемлекеттік төлемдер:

    — 4 бала — 69 330 теңге (16,03 АЕК);
    — 5 бала — 86 673 теңге (20,04 АЕК):
    — 6 бала — 104 016 теңге (24,05 АЕК);
    — 7 бала — 121 360 теңге (28,06 АЕК);
    — 8 және одан да көп бала — әр балаға 17 300 теңге (4 АЕК).

    бала туу
    Инфографика: Kazinform

    Бұдан бұрын елімізде 1 қаңтарда қандай өзгерістер күшіне енгенін жазған едік.

