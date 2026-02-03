KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:50, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қор биржасында доллар бағамы қайта арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады. 

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,73 теңгеге арзандап, 503,44 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 505,17 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 503,39 теңгеден сатып алынады, 505,43 теңгеден сатылады. Еуро 594,32 — 598,74 теңге, ал рубль 6,46 — 6,58 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,51 теңгеден сатып алынады, 75,26 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 501,00 теңгеден сатып алынады, 508,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 592,01 теңге, сату — 601,99 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,35 теңге, сату — 6,65 теңге.
    — юань: сатып алу — 73,10 теңге, сату — 77,49 теңге.

    Еске салайық, 2 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,93 теңгеге қымбаттап, 505,17 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Валюта ҚР Ұлттық банкі
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар