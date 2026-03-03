KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:46, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қор биржасында доллар бағамы қайтадан түсіп кетті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,54 теңгеге арзандап, 498,09 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 502,60 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 497,50 теңгеден сатып алынады, 500,26 теңгеден сатылады. Еуро 580,81 — 586,68 теңге, ал рубль 6,39 — 6,50 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,32 теңгеден сатып алынады, 75,29 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 495,00 теңгеден сатып алынады, 502,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 578,00 теңге, сату — 588,15 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,20 теңге, сату — 6,50 теңге.
    — юань: сатып алу — 72,14 теңге, сату — 76,29 теңге.

    Еске салайық, 2 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,91 теңгеге қымбаттап, 502,60 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Экономика Валюта Қор биржасы Сауда Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум