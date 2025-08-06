KZ
    16:05, 06 Тамыз 2025 | GMT +5

    Қор биржасында доллар сәл арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады. 

    Қор биржасында доллар сәл арзандады
    Фото: Pixabay.com

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,97 теңгеге арзандап, 536,58 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 537,53 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 537,91 теңгеден сатып алынады, 540,05 теңгеден сатылады. Еуро 620,48 – 625 теңге, ал рубль 6,61 – 6,73 теңге аралығында саудаланады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 534,58 теңгеден сатып алынады, 541,58 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 616 теңге, сату - 626,33 теңге;

    - рубль: сатып алу 6,62 теңге, сату - 6,72 теңге.

    Еске салайық, 5 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,98 теңгеге арзандап, 537,53 теңге болды. 

