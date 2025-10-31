Қор нарығында доллар 530 теңге бағамында тұрақтады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл қымбаттады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,31 теңгеге қымбаттап, 530,47 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 530,07 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 530,20 теңгеден сатып алынады, 532,30 теңгеден сатылады. Еуро 613,23 – 617,70 теңге, ал рубль 6,48 – 6,60 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 75,20 теңгеден сатып алынады, 77,91 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 528,51 теңгеден сатып алынады, 534,49 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 611,64 теңге, сату - 618,81 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,44 теңге, сату - 6,59 теңге.
- юань: сатып алу - 75,68 теңге, сату - 79,53 теңге.
Еске салайық, 30 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,11 теңгеге қымбаттап, 530,07 теңге болды.