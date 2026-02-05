KZ
    Қор нарығында доллар бағамы — 495 теңге

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады. 

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,36 теңгеге арзандап, 495,10 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 498,65 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 494,55 теңгеден сатып алынады, 497,33 теңгеден сатылады. Еуро 583,09 — 588,49 теңге, ал рубль 6,42 — 6,54 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 71,15 теңгеден сатып алынады, 74,79 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 493,00 теңгеден сатып алынады, 500,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 581,00 теңге, сату — 591,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,30 теңге, сату — 6,60 теңге.
    — юань: сатып алу — 72,56 теңге, сату — 76,29 теңге.

    Еске салайық, 4 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,4 теңгеге арзандап, 498,65 теңге болды.

