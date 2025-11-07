KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:34, 07 Қараша 2025 | GMT +5

    Қор нарығында доллар бағамы қайта арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады. 

    валюта
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,55 теңгеге арзандап, 526,02 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 526,79 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 526,59 теңгеден сатып алынады, 528,28 теңгеден сатылады. Еуро 605,51 — 610,93 теңге, ал рубль 6,42 — 6,53 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 74,21 теңгеден сатып алынады, 76,83 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 523,62 теңгеден сатып алынады, 530,61 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 603,56 теңге, сату — 613,56 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге.
    — юань: сатып алу — 74,90 теңге, сату — 78,91 теңге.

    Еске салайық, 6 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,71 теңгеге қымбаттап, 526,79 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Экономика Валюта ҚР Ұлттық банкі
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар