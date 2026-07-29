Қор нарығында доллар бағамы сәл өзгерді
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл қымбаттады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,18 теңгеге өсіп, 477,17 теңге болды.
Ұлттық банктің ресми бағамы — 473,40 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 471,00 теңгеден сатып алынады, 478,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу — 535,00 теңге, сату — 545,00 теңге;
- рубль: сатып алу — 5,45 теңге, сату — 5,85 теңге.
- юань: сатып алу — 68,69 теңге, сату — 73,19 теңге.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 475,60 теңгеден сатып алынады, 477,80 теңгеден сатылады. Еуро 538,66 — 543,74 теңге, ал рубль 5,65 — 5,79 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 68,71 теңгеден сатып алынады, 71,22 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 28 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,99 теңгеге өсіп, 476,75 теңге болды.