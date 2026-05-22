    Қор нарығында доллар бағамы түсті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,46 теңгеге түсіп, 470,80 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 471,45 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 467,00 теңгеден сатып алынады, 474,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 542,00 теңге, сату - 552,00 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,35 теңге, сату - 6,65 теңге.

    - юань: сатып алу - 67,62 теңге, сату - 73,04 теңге.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 471,09 теңгеден сатып алынады, 473,31 теңгеден сатылады. Еуро 546,26 – 551,22 теңге, ал рубль 6,38 – 6,51 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 67,63 теңгеден сатып алынады, 70,16 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 21 мамыр күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,54 теңгеге түсіп, 471,45 теңге болды.

     

    Досбол Атажан
