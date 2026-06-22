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    Қор нарығында доллар бағамы түсті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    Қор нарығында доллар бағамы түсті
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,17 теңгеге түсіп, 487,01 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 488,37 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 484,00 теңгеден сатып алынады, 491,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 556,03 теңге, сату — 566,03 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,20 теңге, сату — 6,50 теңге.
    — юань: сатып алу — 69,24 теңге, сату — 74,17 теңге.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 487,09 теңгеден сатып алынады, 488,87 теңгеден сатылады. Еуро 557,92 — 563,16 теңге, ал рубль 6,34 — 6,46 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 71,63 теңгеден сатып алынады, 74,05 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, бұған дейін АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер мұнай нарығына қалай әсер еткенін жазғанбыз.

    Доллар Теңге Экономика Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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