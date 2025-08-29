16:21, 29 Тамыз 2025 | GMT +5
Қор нарығында доллар қайта қымбаттады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,77 теңгеге қымбаттап, 538,54 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 537,76 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 537,51 теңгеден сатып алынады, 539,38 теңгеден сатылады. Еуро 625,48 – 629,56 теңге, ал рубль 6,58 – 6,70 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,94 теңгеден сатып алынады, 76,61 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 535,99 теңгеден сатып алынады, 540,97 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 621,97 теңге, сату - 631,96 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,65 теңге, сату - 6,75 теңге.
- юань: сатып алу - 74,31 теңге, сату - 77,28 теңге.
Еске салайық, 28 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,16 теңгеге арзандап, 537,76 теңге болды.