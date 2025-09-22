KZ
    16:25, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Қор нарығында доллар қымбаттады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады. 

    Қор нарығында доллар қымбаттады
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,33 теңгеге қымбаттап, 542,67 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 541,19 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 542,85 теңгеден сатып алынады, 544,71 теңгеден сатылады. Еуро 635,56 — 641,10 теңге, ал рубль 6,39 — 6,51 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 76,02 теңгеден сатып алынады, 78,73 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 541,10 теңгеден сатып алынады, 546,46 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 635,44 теңге, сату — 643,44 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,37 теңге, сату — 6,57 теңге.
    — юань: сатып алу — 77,24 теңге, сату — 81,42 теңге.

    Еске салайық, өткер апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,09 теңгеге арзандап, 541,19 теңге болды.

