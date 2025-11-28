KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:50, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Қор нарығында доллар тағы 4 теңгеге арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,25 теңгеге арзандап, 512,53 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 516,86 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 511,40 теңгеден сатып алынады, 514,36 теңгеден сатылады. Еуро 590,55 — 597,47 теңге, ал рубль 6,44 — 6,57 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,09 теңгеден сатып алынады, 75,72 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 510,40 теңгеден сатып алынады, 517,40 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 590,37 теңге, сату — 600,37 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,47 теңге, сату — 6,57 теңге.
    — юань: сатып алу — 74,20 теңге, сату — 78,41 теңге.

    Еске салайық, 27 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,75 теңгеге арзандап, 516,86 теңге болды.

