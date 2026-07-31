Қор нарығында доллар тағы арзандады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1 теңгеге түсіп, 473,59 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 474,63 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 469,00 теңгеден сатып алынады, 476,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 537,00 теңге, сату - 547,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 5,60 теңге, сату - 5,80 теңге.
- юань: сатып алу - 68,50 теңге, сату - 73,28 теңге.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 472,54 теңгеден сатып алынады, 474,61 теңгеден сатылады. Еуро 542,31 – 547,49 теңге, ал рубль 5,61 – 5,75 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 68,62 теңгеден сатып алынады, 71,07 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 30 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,38 теңгеге арзандап, 474,63 теңге болды.