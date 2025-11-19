KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:20, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    Қор нарығында доллар тағы арзандады - 519 теңге

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,47 теңгеге арзандап, 519,41 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 521,01 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 519,31 теңгеден сатып алынады, 522 теңгеден сатылады. Еуро 600,19 – 604,66 теңге, ал рубль 6,34 – 6,46 теңге аралығында саудаланады. Юань 73,93 теңгеден сатып алынады, 76,47 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 517,62 теңгеден сатып алынады, 524,62 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 601,47 теңге, сату - 609,65 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,32 теңге, сату - 6,47 теңге.
    - юань: сатып алу - 74,92 теңге, сату - 78,80 теңге.

    Еске салайық, 18 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,63 теңгеге арзандап, 521,01 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Экономика
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар