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    Қор нарығында доллар тағы арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    Қор нарығында доллар тағы арзандады
    Коллаж: Kazinform/ Canva https://www.inform.kz/ru/dollar-prodolzhaet-ukreplyatsya-po-otnosheniyu-k-tenge-15a7d7

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,8 теңгеге түсіп, 486,19 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 487,01 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 483,00 теңгеден сатып алынады, 490,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 553,04 теңге, сату — 563,04 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,17 теңге, сату — 6,47 теңге.
    — юань: сатып алу — 69,23 теңге, сату — 74,21 теңге.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 486,47 теңгеден сатып алынады, 488,83 теңгеден сатылады. Еуро 555,28 — 560,25 теңге, ал рубль 6,24 — 6,38 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 71,60 теңгеден сатып алынады, 74,06 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 22 маусым күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,17 теңгеге түсіп, 487,01 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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