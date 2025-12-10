Қор нарығында доллар үшінші күн қатарынан қымбаттады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,5 теңгеге қымбаттап, 518,39 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 514,74 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 518,87 теңгеден сатып алынады, 521,40 теңгеден сатылады.
Еуро 601,05 – 606,79 теңге, ал рубль 6,54 – 6,67 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,07 теңгеден сатып алынады, 74,96 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 515,90 теңгеден сатып алынады, 522,90 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 597,69 теңге, сату - 607,69 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,53 теңге, сату - 6,69 теңге.
- юань: сатып алу - 72,97 теңге, сату - 77,06 теңге.
Еске салайық, 9 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,53 теңгеге қымбаттап, 514,74 теңге болды.