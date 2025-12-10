KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:00, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қор нарығында доллар үшінші күн қатарынан қымбаттады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.

    курс валют. валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,5 теңгеге қымбаттап, 518,39 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 514,74 теңге.
    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 518,87 теңгеден сатып алынады, 521,40 теңгеден сатылады.

    Еуро 601,05 – 606,79 теңге, ал рубль 6,54 – 6,67 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,07 теңгеден сатып алынады, 74,96 теңгеден сатылады. 

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 515,90 теңгеден сатып алынады, 522,90 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 597,69 теңге, сату - 607,69 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,53 теңге, сату - 6,69 теңге.
    - юань: сатып алу - 72,97 теңге, сату - 77,06 теңге.

    Еске салайық, 9 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,53 теңгеге қымбаттап, 514,74 теңге болды.

    Тегтер:
    Рубль Доллар Валюта Сауда
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар