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    Қордай көшесінің бір бөлігі жөндеу жұмысына байланысты уақытша жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Қордай көшесінің Бауыржан Момышұлы даңғылынан Обаған көшесіне дейінгі аралығында инженерлік желілерді салу жұмысы жүргізіледі.

    Қордай көшесінің бір бөлігі жөндеу жұмысына байланысты уақытша жабылады
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    Осыған байланысты биылғы 17 шілде мен 30 қыркүйек аралығында аталған учаскеде көлік қозғалысы толықтай жабылады.

    Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлап, ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет.

    Қордай көшесінің бір бөлігі жөндеу жұмысына байланысты уақытша жабылады
    Фото: Астана әкімдігі

    Айта кетелік Астанада Мәңгілік Ел даңғылы мен Қонаев көшесінің қиылысы уақытша жабылатыны туралы жазған едік

    Астана Жол жабылды Жөндеу жұмыстары
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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