Корея Президенті Тоқаевқа алғыс айтты
АСТАНА. KAZINFORM - Оңтүстік Корея Президенті Ли Чжэ Мён Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа және Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қылмыстық топ мүшелерін ұстау және оларды отанына жедел қайтару ісіндегі ынтымақтастық үшін алғыс білдірді.
Бұл туралы Оңтүстік Корея басшысы X әлеуметтік желісіндегі жазбасында жазды.
— Камбоджа мен Вьетнам арқылы Қазақстанға жасырын кіріп, біздің азаматтарымызға қарсы телефон алаяқтығын жасаған Корея Республикасының ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері жергілікті жерде ұсталғаннан кейін 2 апта өткен соң толықтай елге қайтарылып, қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, — деді ол.
Ол Корея Республикасы азаматтарының қауіпсіздігі мен бейбіт өміріне қатер төндіретін қылмысқа қарсы ешқандай ерекшелік жасалмайтынын айтты.
— Ұстау шарасынан бастап елге жеткізуге дейінгі жұмыстың жедел атқарылуы Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаның және ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің белсенді қолдауы мен ынтымақтастығының арқасында мүмкін болды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаға және тиісті тараптарға шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Келесі айда өтетін «Корея Республикасы — Орталық Азия» саммитінде тікелей жүздесіп, алғысымызды жеке жеткізуге мүмкіндік болады деп сенеміз. Корея Республикасы азаматтарының қауіпсіздігі мен бейбіт өміріне қатер төндіретін қылмыстарға қарсы ешқандай ерекшелік жасалмайды. Қай жерде жасырынса да, оларды соңына дейін іздеп тауып, міндетті түрде заң алдында жауапқа тартамыз, — деп жазды Ли Чжэ Мён.
Камбоджа мен Вьетнам арқылы Қазақстанға жасырын кіріп, біздің азаматтарымызға қарсы телефон алаяқтығын жасаған Корея Республикасының ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері жергілікті жерде ұсталғаннан кейін 2 апта өткен соң толықтай елге қайтарылып, қазіргі уақытта тергеу амалдары… https://t.co/C4kcfCQXmK— 이재명 (@Jaemyung_Lee) August 11, 2026
Айта кетелік халықаралық іздеудегі Ұлан Байболов Кореядан Қазақстанға жеткізілген еді.