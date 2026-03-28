Қорғаныс министрлігі курсанттары бағдарлама жасақтау олимпиадасында көш бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Қорғаныс министрлігі Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік институтының курсанттары республикалық бағдарлама жасақтау олимпиадасында бірінші және екінші орындарды еншілеп, барынша дайындалғандарын көрсетіп, елдің жетекші университеттерінің командаларынан сенімді түрде басып озды.
Интеллектуалды жарыс Алматы қаласындағы Алматы технологиялық университетінің базасында өтті. Сайысқа 15 команда қатысты. Олардың құрамында азаматтық және күштік құрылымдардың оқу орындары да болды, соның ішінде Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, сондай-ақ Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Ішкі істер министрлігінің академиялары да бар.
Олимпиада екі кезеңнен тұрды. Кезеңдер қатысушылардың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын бағалауға бағытталды. Бірінші турда конкурсанттар тест тапсырмаларын орындап, логикалық есептерді жылдамдыққа шешті. Екінші кезеңде командалар бағдарлама жасақтау бойынша практикалық тапсырмаларды орындап, заманауи тілдер мен алгоритмдік ойлауды шектеулі уақытта көрсетті.
Барлық сынақтар қорытындысы бойынша бірінші орынды подполковник Рахматулла Шәкіровтың жетекшілігімен курсант Мирас Әбсалықов пен кіші сержант Әмір Қарпықовтың командасы жеңіп алды. Екінші орын подполковник Асқар Аишевтің жетекшілігімен курсанттар Дінмұхамед Есіркепов пен Диас Ахмаджановтың командасына берілді.
– Мұндай жарыстар тек білімді ғана емес, мінезді де шыңдайды. Әскери оқу орнындағы дайындық бізге жоғары жүктеме мен жауапкершілікте тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді, - деді екінші курс курсанты Мирас Әбсалықов.
Мұндай жақсы нәтижелер курсанттардың дайындық деңгейін жоғары екенін және ақпараттық технологиялар мен цифрлық қауіпсіздік саласында мамандар даярлауға бағытталған әскери білім беру жүйесінің тиімділігін көрсетеді.
Еске сала кетейік, бұған дейін әскерге шақыру науқаны кезінде жастарға myarmy.kz платформасы арқылы мерзімді қызметке онлайн өтінім тапсыру мүмкіндігі берілгенін жазған едік.