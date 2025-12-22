Коронавируспен байланысты ақуыз қан тамырларын қорғайтыны анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — SARS-CoV-2 вирусы адам жасушаларына ену үшін пайдаланатын ACE2 ақуызы гипертония мен екінші типті қант диабеті кезінде қорғаныш рөл атқаруы мүмкін. Мұндай қорытындыға Mayo Clinic ғалымдары келді, деп хабарлайды Report.
Зерттеу Circulation: Genomic and Precision Medicine ғылыми журналында жарияланған.
Ғалымдар британдық биобанкке қатысқан адамдардан алынған 45 мыңнан астам қан үлгісін талдаған. Зерттеу барысында жүрек-қан тамырлары ауруларымен байланысты тоғыз ақуыздың, соның ішінде ACE2, BNP, NT-proBNP және тропонин I деңгейлері зерттелді.
Зерттеушілердің ерекше назарын ACE2 — ангиотензинге айналдыратын ферменттің екінші типі аударды. Бұл ақуыздың деңгейі қан қысымы жоғары және диабетке шалдыққан адамдарда жоғары болған. Аталған екі фактор жүрек-қан тамырлары ауруларының негізгі қауіп тудыратын себептері саналады. Әсер, әсіресе әйелдер арасында айқынырақ байқалып, диабетпен байланысты генетикалық ерекшеліктермен ұштасқан.
Мендельдік рандомизация әдісін қолдану арқылы ғалымдар ACE2 деңгейінің жоғары болуы аталған ауруларды жай ғана қатар алып жүрмей, керісінше гипертония мен диабеттің даму қаупін төмендетуі мүмкін екенін дәлелдеген.
Биологиялық тұрғыдан бұл ACE2 ақуызының қызметімен түсіндіріледі. Ол қан тамырларын тарылтатын ангиотензин II молекуласын ыдыратып, тамыр қабырғасын босаңсытатын қосылыстардың түзілуіне ықпал етеді. Сондықтан гипертония кезінде ACE2 деңгейінің артуы ағзаның қан қысымын төмендетуге бағытталған өтемдік реакциясы болуы ықтимал.
ACE2 көбіне коронавирус жасушаға енетін рецептор ретінде белгілі. Алайда жаңа деректер бұл ақуыздың жүрек-қан тамырлары жүйесін реттеудегі маңызды рөлін көрсетіп отыр. Зерттеу авторларының пікірінше, ACE2 болашақта перспективалы биомаркер әрі емдік нысанаға айналуы мүмкін.
