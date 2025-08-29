KZ
    13:58, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Көшпенділер қалашығы Қонаев қаласының меншігіне қайтарылды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» Ұлттық киностудиясы иелік еткен Көшпенділер қалашығы Қонаев қаласының меншігіне берілді.

    Көшпенділер қалашығы Қонаев қаласының меншігіне қайтарылды
    Фото: Қонаев әкімдігі

    Қонаев әкімдігінің мәліметінше, қазіргі таңда қалашық ескіріп, кейбір жабдықтары сынып, бастапқы келбетін жоғалтқан. Сондықтан келіссөздерден кейін киностудия декорациялық кешенді Қонаев қаласына сыйға тартқан.

    Көшпенділер қалашығы Қонаев қаласының меншігіне қайтарылды
    Фото: Қонаев әкімдігі

    Нысан аумағы – 5,8 гектар, Іле өзенінің сол жақ жағалауында орналасқан.

    – Енді қалашық ТҮКШ бөліміне қарасты болады. Алдағы уақытта бұл аумақты туризм бағытында дамыту көзделіп отыр. Сондай-ақ оны күтіп ұстауға, ағымдағы жөндеу жасауға бюджеттен қаржы қарастырылады.Бүгінде инфрақұрылымды дамыту мақсатында жұмыстар басталған. Қалашыққа апаратын күре жол салынып жатыр, - деп хабарлады әкімдіктен.

    Көшпенділер қалашығы Қонаев қаласының меншігіне қайтарылды
    Фото: Қонаев әкімдігі
    Көшпенділер қалашығы Қонаев қаласының меншігіне қайтарылды
    Фото: Қонаев әкімдігі
    Көшпенділер қалашығы Қонаев қаласының меншігіне қайтарылды
    Фото: Қонаев әкімдігі

    Еске салайық, бұған дейін Алматы облысында жыл соңына дейін Көшпенділер қалашығына жол ашылатынын жазғанбыз.

    Туризм Әкімдік Қазақфильм Қонаев
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
