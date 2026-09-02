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    Көшпенділер ойыны: Нұрсұлтан Есімбай таяқ тартудан үшінші орын иеленді

    АСТАНА. KAZINFORM – VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында таяқ тартудан (маст-рестлинг) Қазақстан құрамасының спортшысы Нұрсұлтан Есімбай 90 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде 3-орын иеленді.

    Көшпенділер ойыны: Нұрсұлтан Есімбай таяқ тартудан үшінші орын иеленді
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    Қырғызстанда өтіп жатқан VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында таяқ тартудан (маст-рестлинг) Қазақстан құрамасының спортшысы Нұрсұлтан Есімбай 90 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде 3-орын иеленді.

    Осылайша, отандасымыз жарыстың қола жүлдегері атанып, Қазақстан құрамасының қоржынына кезекті медальді қосты.

    Айта кетелік Қазақстан құрамасы VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында екі алтын медаль жеңіп алған еді

    Дүниежүзілік көшпенділер ойындары Спорт Қазақстан құрамасы Қырғызстан
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар