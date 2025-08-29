Қосшыда 370-тен астам үлескер көптен күткен пәтеріне қол жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM – Қосшы қаласында «Сиреневый сад» («Ынтымақ») тұрғын үй кешеніндегі 371 пәтер пайдалануға берілді. Оның 261-і әлеуметтік осал топтағы кезекте тұрған азаматтарға табысталды, деп хабарлайды Ақмола облысының прокуратурасы.
Бұған дейін, бір ай бұрын, өз пәтерін 11 жылдан астам уақыт күткен үлескерлерге 104 пәтердің кілттері тапсырылған болатын.
Құрылыстың тоқтап қалуына бұрынғы құрылысшының заңсыз әрекеттері себеп болған. Компания басшысы үлескерлердің 918 млн теңгесін жымқырып, 8 жылға бас бостандығынан айырылды.
Жобаны аяқтауды «КГС Сауда» ЖШС инвестор-компаниясы қолға алды. Келісім Қосшы қаласы прокуратурасының бастамасымен мемлекет меншігіне қайтарылған 3,2 гектар жерді беру арқылы іске асырылды.
Нәтижесінде үлескерлердің бұзылған құқықтары қорғалып, жүздеген отбасы көптен күткен баспанаға қол жеткізді.
Айта кетейік, Астанада үлескерлер 4 млрд теңге құйған тұрғын үй сүрілді.