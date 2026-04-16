Қосшыда «Таза Қазақстан» аясында өткен экоплоггингіге 1000-ға жуық адам қатысты
АСТАНА. KAZINFORM – Қосшы қаласында республикалық «Таза Қазақстан» акциясы аясында «Жаңа қала – Таза қала» атты ауқымды экоплоггинг ұйымдастырылды.
Биыл Қосшы қаласы қала мәртебесін алғанына бес жыл толуын атап өтуде. Бұл шешім елді мекеннің дамуына серпін берген стратегиялық қадам болды. Мерейтойлық жылға қала жоғары азаматтық белсенділікпен келіп отыр.
Ауқымды іс-шараға мыңға жуық адам қатысты. Олардың қатарында «Amanat» партиясының өкілдері, қалалық мәслихат депутаттары, кәсіпкерлер, еріктілер және белсенді жастар бар. Плоггинг форматы қатысушыларға дене белсенділігін нақты игі іспен ұштастыруға мүмкіндік берді – жүгіру барысында командалар қала аумақтарын қоқыстан тазартты.
Акцияның ресми ашылуын Ақмола облысы әкімінің орынбасары Досұлан Айтбаев жасап, экологиялық жауапкершілікті қалыптастырудың маңыздылығын атап өтті.
«Құрметті жерлестер, қадірлі жастар! Бүгін біз «Жаңа қала – Таза қала» атты ауқымды экологиялық акция аясында бас қостық. Бұл шараға тек қала тұрғындары ғана емес, облысымыздың түкпір-түкпірінен келген белсенділер де қатысуда. Осындай бастамаларды қолдау – Мемлекет басшысы ерекше мән беріп отырған игі іс», – деді ол.
Қаланың әр аумағын толық қамту үшін қатысушылар тоғыз топқа бөлініп, әрқайсысына нақты көшелер мен саябақ аймақтары бекітілді. Мұндай жүйелі тәсіл қоғамдық кеңістіктерді жедел ретке келтіруге мүмкіндік берді.
Қала тұрғындарының айтуынша, мұндай бастамалар ортақ іске деген жауапкершілікті арттырып, қаланың дамуына әркімнің үлес қосуына жол ашады.
«Бұл мен үшін өзгелерге үлгі көрсетуге мүмкіндік. Біз жас әрі көрікті қалада өмір сүріп жатырмыз, оны таза күйінде сақтау – бәріміздің міндетіміз. Жүздеген адамның тазалық үшін бірігіп еңбек еткенін көру ерекше шабыт береді», – деп бөлісті шара қатысушыларының бірі Олеся Манжура.
Айта кету керек, «Таза Қазақстан» жобасы басталғалы Қосшыда кешенді жұмыстар жүргізілді: тарихи-мәдени нысандар ретке келтіріліп, су айдындарының жағалаулары тазартылды, мыңдаған көшет отырғызылып, балалар алаңдары абаттандырылды.
Бүгінгі экоплоггинг осы жұмыстардың заңды жалғасы болып, мерейтойлық жылда Қосшы қаласында қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетінің қалыптасып келе жатқанын тағы бір мәрте дәлелдеді.