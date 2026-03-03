KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:34, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қостанай ауруханалары уақытша жылусыз қалады

    ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — 3 наурызда Қостанайда жылу магистраліндегі үзілісті жөндеу жұмыстарына байланысты бірқатар медициналық мекеме, соның ішінде облыстық аурухана мен перинаталдық орталыққа жылу беру шектеледі, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.

    аурухана
    Фото: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

    Жылу компаниясының нақтылауынша, 2026 жылдың 3 наурызында Қостанайда диаметрі 219 мм жер асты жылу магистраліндегі үзілісті жөндеу жұмыстары жоспарланған.

    Жылумен жабдықтау уақытша шектеу аймағына келесі мекенжайлардағы көппәтерлі бес тұрғын үй кіріп отыр: 

    Летунов көшесі, 95 және 111; 

    Шаяхметов көшесі, 110, 117А және 119А.

    Шектеулер сондай-ақ бірқатар әлеуметтік және медициналық мекемеге әсер етеді: Қостанай облыстық ауруханасы, № 1 емхана, Қостанай перинаталдық орталығы, патологоанатомиялық бюро, Қостанай ЖИТС-тің алдын алу және күрес орталығы, Ілияс Омаров атындағы қазақ драма театры және Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті. 

    Үзілісті жөндеу және жылумен жабдықтауды қалпына келтіру жұмыстары 3 наурыз күні сағат 9:00–ден 20:00–ге дейін аяқталады деп жоспарланып отыр. Тұрғындар мен тұтынушылардан уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарау сұралды.

    Осыған дейін Қостанай облысында ауыл мектебіндегі суыққа байланысты ата-аналар шағымданғанын жаздық. 

    Сондай-ақ Павлодар ЖЭО-1 және Ақсудағы РОК-2 жылу стансасында биыл қыста ақаулар тіркелгені хабарланды. Өткен жылу беру кезеңімен салыстырғанда мұнда технологиялық заң бұзушылықтар саны екі есеге артқан.

    Тегтер:
    Қостанай облысы Аймақ Энергетика Аурухана Жылу
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
