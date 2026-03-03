Қостанай ауруханалары уақытша жылусыз қалады
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — 3 наурызда Қостанайда жылу магистраліндегі үзілісті жөндеу жұмыстарына байланысты бірқатар медициналық мекеме, соның ішінде облыстық аурухана мен перинаталдық орталыққа жылу беру шектеледі, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Жылу компаниясының нақтылауынша, 2026 жылдың 3 наурызында Қостанайда диаметрі 219 мм жер асты жылу магистраліндегі үзілісті жөндеу жұмыстары жоспарланған.
Жылумен жабдықтау уақытша шектеу аймағына келесі мекенжайлардағы көппәтерлі бес тұрғын үй кіріп отыр:
Летунов көшесі, 95 және 111;
Шаяхметов көшесі, 110, 117А және 119А.
Шектеулер сондай-ақ бірқатар әлеуметтік және медициналық мекемеге әсер етеді: Қостанай облыстық ауруханасы, № 1 емхана, Қостанай перинаталдық орталығы, патологоанатомиялық бюро, Қостанай ЖИТС-тің алдын алу және күрес орталығы, Ілияс Омаров атындағы қазақ драма театры және Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті.
Үзілісті жөндеу және жылумен жабдықтауды қалпына келтіру жұмыстары 3 наурыз күні сағат 9:00–ден 20:00–ге дейін аяқталады деп жоспарланып отыр. Тұрғындар мен тұтынушылардан уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарау сұралды.
Осыған дейін Қостанай облысында ауыл мектебіндегі суыққа байланысты ата-аналар шағымданғанын жаздық.
Сондай-ақ Павлодар ЖЭО-1 және Ақсудағы РОК-2 жылу стансасында биыл қыста ақаулар тіркелгені хабарланды. Өткен жылу беру кезеңімен салыстырғанда мұнда технологиялық заң бұзушылықтар саны екі есеге артқан.