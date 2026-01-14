Қостанай қаласының тұрғыны трафикті бұрмалап, деректерді сыртқа шығарғаны үшін сотталды
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — Қостанайда телекоммуникация жүйесіне заңсыз араласуға қатысты қылмыстық іс бойынша үкім шықты. Қостанай қалалық № 2 соты бағдарламалық қамтамасыз етуді бұзды және өзгертті деп айыпталған тұрғынға қатысты істі қарады.
Сот 2022 жылдың шілдесі мен 2023 жылдың тамызы аралығында жауапкер белгісіз тұлғалармен топта әрекет ете отырып, MVTS аппараттық-бағдарламалық жүйесінің параметрлерін заңсыз өзгерткенін анықтады. Бұл халықаралық трафикті ішкі трафиктен шығаруға мүмкіндік берді.
Нәтижесінде шетелдік IP мекенжайлары арқылы қазақстандық абоненттер туралы ресми ақпарат елден тыс жерлерге жіберілді. Бұл қауіпсіздікке қатер туғызып, «Қазақтелеком», «Кселл», «Кар-Тел» және «Мобайл Телеком-Сервис» байланыс операторларына зиян келтірді.
Сотта айыпталушы өз кінәсін мойындамай, өзін ақтауды сұрады. Жәбірленушілер керісінше, қатаң жаза қолдануды талап етті.
Сот оны кінәлі деп танып, 5 жыл мерзімге компьютерлік бағдарламаларды бағдарламалық және техникалық қамтамасыз етумен байланысты қызметпен айналысуға тыйым салып, 7 жылға бас бостандығынан айырды.
Конституцияның 30 жылдығына байланысты жарияланған рақымшылықты ескере отырып, жаза мерзімі үштен біріне қысқартылды. Соңғы үкім 5 жыл 7 ай 6 тәулікке бас бостандығынан айыру, ең төменгі қауіпсіздік мекемесінде өтеу болды. Жәбірленушілердің азаматтық талаптары толығымен қанағаттандырылды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
