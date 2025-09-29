KZ
    08:44, 29 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Қостанай облысына қар түсті

    ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — Облыс тұрғындары әлеуметтік желілерде алғашқы қардың кадрларын жариялады.

    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Қостанай мен Рудный қалаларында қар жауды. Бұған дейін облыста түнде ауа температурасы -1...-6 градусқа дейін төмендеп, күндіз +3...+8 градус жылы болатыны, жауын-шашын (жаңбырдың қарға айналуы) күтілетіні болжанған еді.

    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Бұған дейін синоптиктер ел аумағының басым бөлігі солтүстік циклонның ықпалында болатынын ескерткен. Жаңбыр жауады, еліміздің оңтүстік-шығысында найзағай күтіледі, солтүстікте қатты жаңбыр жауып, ауа температурасы төмендейді. Тек еліміздің оңтүстігі мен шығысында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша желдің күшеюі, түнде және таңертең тұман болуы мүмкін.

    Ал бүгін Қазақстанның бірқатар өңірінде қатты жаңбыр, қар, бұршақ жауады.

    Қостанай облысы Видео Ауа райы Қар
