Қостанай облысында 19 гидротехникалық құрылыс жөндеуді қажет етеді
АСТАНА. KAZINFORM — Өңірде барлығы 98 гидротехникалық құрылыс тіркелген, олардың 18-інде жөндеу жұмыстары жүргізілген, ал 19-ы қанағаттанарлықсыз жағдайда тұр.
Су ресурстары бөлімінің басшысы Абай Бекентаев айтқандай, жүзге жуық нысанның жетеуі республикалық меншікте, оның үшеуі қанағаттанарлықсыз деп танылған. 80-і коммуналдық меншікке жатады (оның 16-сы да жөндеуді қажет етеді), ал 11 нысан жеке меншікте. 18 нысан бойынша жөндеу жұмыстары жүргізілді.
— Облыстық бюджет есебінен тоғыз гидротехникалық нысан жөнделді — бұған 467,7 млн теңге бөлінді. Тағы үш нысан «Демеу Қазақстан» қоры қорының қолдауымен қалпына келтірілді — 788,6 млн теңге көлемінде. Сонымен қатар, 6 гидротехникалық нысан өз күшімізбен ретке келтірілді. Барлық жұмыстар толық аяқталды, — деді ол брифингте.
Биылғы Әулиекөл ауданындағы Теректі өзеніндегі бөгетті жөндеу жоспарланған — бюджет 133,6 млн теңге. Жұмыс жазда жүргізіледі. Қалған гидротехникалық нысандар су тасқынынан кейін ретке келтіріледі.
Бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысында екі гидротехникалық құрылыс апатты жағдайда тұрғаны туралы жаздық.
Сондай-ақ Су ресурстары және ирригация министрлігі құрылысы аяқталмаған 10 жобаны қайта қолға алып, қолданысқа беруді жоспарлап отыр.