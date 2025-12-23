KZ
    13:39, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қостанай облысында 2 млрд теңгені жымқырған экс-басшы мен орынбасары ұсталды

    ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — Қостанай облысының прокуратурасымен облыстың өзге құқық қорғау және уәкілетті органдарымен бірлесіп медициналық құрылғыларды сатып алу саласындағы сыбайлас-жемқорлық схемасы анықталды. 

    Қостанай облысында 2 млрд теңгені жымқырған шенеуніктер ұсталды
    Фото: Polisia.kz

    Медициналық ұйымдармен қажеттілігі төмен құрылғыларды қымбатырақ бағаға сатып алу фактілері әшкереленді.

    — Келтірілген шығынның сомасы 2 млрд теңгеден асты, — делінген хабарламада.

    Аталған фактілер бойынша Қостанай облысы прокуратура органдарымен қылмыстық істер тіркелді.

    — Тергеу шеңберінде Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасының бұрыңғы басшысы мен қызмет атқарып жатқан орынбасары, аудан ауруханасының бас дәрігері және құрылғыларды ұсынған өнім беруші ұсталды, — делінген хабарламада.

    Тергеу жалғасып жатыр. Өзге мәлеметтер Қылмыстық-процесстік кодексінің 201 бабына сәйкес жариялауға жатпайды. 

     

    Назым Бөлесова
