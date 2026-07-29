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    Қостанай облысында 7 мың литрге жуық жанармайды заңсыз әкету әрекетінің жолы кесілді

    ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM – Қостанай облысында мемлекеттік шекара арқылы жанар-жағармай материалдарын заңсыз әкетудің 282 әрекетінің жолы кесілді.

    Названы регионы с самым высоким ростом потребления бензина
    Фото: freepik.com

    Облыстық Мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметінше, бақылау шаралары басталғалы бері шекарадан 7 мың литрге жуық жанармайды заңсыз алып өтуге тосқауыл қойылған.

    Оның ішінде шамамен 4 мың литрі бензин, ал 3 мың литрге жуығы дизель отыны.

    Бұдан бөлек, мұнай өнімдеріне арналған ілеспе жүкқұжаттың (СНТ) болмауына байланысты әкімшілік материал рәсімделді. Іс соттың қарауына жолданды.

    — Тек соңғы тәуліктің өзінде жанармайды заңсыз әкетудің тағы 9 әрекетінің жолы кесілді. Көп жағдайда бензин мен дизель канистрлерде тасымалданған. Бұл – жанар-жағармай материалдарын мемлекеттік шекара арқылы заңсыз өткізудің ең кең таралған тәсілдерінің бірі, – деп хабарлады ведомство.

    Қостанай облыстық Мемлекеттік кірістер департаменті жанар-жағармай материалдарының мемлекеттік шекара арқылы тасымалдануын бақылау тұрақты негізде жүргізілетінін еске салды.

    Осыған дейін Қазақстаннан жанармайды заңсыз шығарудың 392 дерегі анықталғаны туралы жаздық.


    Қостанай облысы Заң және құқық Жанармай
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар