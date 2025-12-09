08:38, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қостанай облысында аязға байланысты 1-сынып оқушылары қашықтан оқиды
АСТАНА. KAZINFORM – Ұзынкөл ауданында ауа температурасының төмендеуі мен қатты желден 1-сынып оқушылары қашықтықтан оқитын болды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Жергілікті білім басқармасының хабарлауынша, бірінші ауысымдағылар мен 1-4 сынып оқушылары қашықтан оқытуға көшті.
Бұл шектеу аталған мектептерге қатысты: №1 Ұзынкөл орта мектебі, К.Дөненбаева атындағы орта мектеп және Троебратская орта мектебі.
Айта кетейік, бұл өңірде ауа температурасы желмен бірге -25°С-қа дейін төмендеді.
Қалған оқушылар әдеттегідей оқуларын жалғастырып жатыр.
Бұдан бұрын СҚО-да 108 сыныптың оқушылары ЖРВИ-ге байланысты онлайн оқып жатқанын жазғанбыз.