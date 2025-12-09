KZ
    Қостанай облысында аязға байланысты 1-сынып оқушылары қашықтан оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ұзынкөл ауданында ауа температурасының төмендеуі мен қатты желден 1-сынып оқушылары қашықтықтан оқитын болды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.

    Фото: Астана әкімдігі

    Жергілікті білім басқармасының хабарлауынша, бірінші ауысымдағылар мен 1-4 сынып оқушылары қашықтан оқытуға көшті.

    Бұл шектеу аталған мектептерге қатысты: №1 Ұзынкөл орта мектебі, К.Дөненбаева атындағы орта мектеп және Троебратская орта мектебі. 

    Айта кетейік, бұл өңірде ауа температурасы желмен бірге -25°С-қа дейін төмендеді. 

    Қалған оқушылар әдеттегідей оқуларын жалғастырып жатыр. 

    Бұдан бұрын СҚО-да 108 сыныптың оқушылары ЖРВИ-ге байланысты онлайн оқып жатқанын жазғанбыз. 

