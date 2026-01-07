Қостанай облысында боран соғып, 47 жолаушысы бар автобус тас жолда тұрып қалды
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM – Қостанай облысындағы тас жолда қарлы боран Астанадан Екатеринбургке баратын халықаралық рейсті тоқтата жаздады. 47 жолаушысы бар автобус далада қалып қойды.
Ауа райының қолайсыздығына байланысты Астана мен Екатеринбург арасында жүретін автобус тас жолдың қала маңында тоқтап қалған. Бортта 47 жолаушы, оның ішінде алты бала және төрт мүмкіндігі шектеулі адам болған. Қатты жел және ештеңе көрінбеу жағдайды қиындатқан.
Жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін полиция қызметкерлері жергілікті билік органдары мен Төтенше жағдайлар департаменті өкілдерімен бірлесіп, жолаушыларды Қарасу ауданындағы Октябрьское ауылындағы жылыту станциясына тасымалдады. Олар жылы ғимаратқа орналастырылды, қажетті көмек көрсетілді және жайлы жағдай жасалды.
Шетел азаматтары қазақстандық полиция мен құтқарушыларға жедел әрекет еткені, қамқорлық жасағаны және назар аударғандары үшін алғыс білдірді.
Ауа райы тұрақталғаннан кейін және таңертең көлік қозғалысы қайта ашылған соң, автобус полиция патрульдік күзетінің бақылауымен сапарын жалғастырды.
Айта кетейік, «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардағы қазіргі ахуал туралы хабарлады.