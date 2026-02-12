Қостанай облысында бір ауылдың тұрғындары ішімдіктен бас тартты
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — Қостанай облысы Амангелді ауданы Қабырға ауылдық округінде барлық сауда орындары алкогольдік өнімдерді сатудан ерікті түрде бас тартты.
Облыстық прокуратураның мәліметінше, ауылдағы дүкен иелерімен түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Осы келіссөздерден кейін кәсіп иелері бұл шешімді бірауыздан қолдап, ішімдік сатуды өз еркімен тоқтатуға келісті.
Қабырға ауылында 214 тұрғын бар. Бұл бастамаға ауыл тұрғындары қолдау білдірді. Сауалнама қатысушылардың барлығы ауылда алкогольді өнімдерді сатуға тыйым салуды қолдайтынын анықтады.
Қабырға ауылы бұл бастама толығымен жүзеге асқан өңірдегі алғашқы ауылдық округтердің бірі болды.
Аудан прокурорымен жеке кездесуде ауылдың тұрғындары шешімді қолдайтындықтарын жеткізді. Соңғы үш жылда ауылда ішімдік ішуге қатысты бірде-бір қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық тіркелмегені атап өтілді.
Айта кетейік, Павлодар облысында 20 ауыл, Шығыс Қазақстанда 22 ауыл ішімдіктен бас тартты.