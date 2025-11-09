KZ
    Қостанай облысында дизель отыны құйылған резервуар өртенді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қостанай облысының Үспеновка ауылында орналасқан кәсіпорын аумағында өрт шықты.

    өрт
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Алдын ала мәлімет бойынша, ЖШС-нің ашық алаңында автоцистернадан жерүсті резервуарға дизель отынын айдау кезінде өрт тұтанған.

    Өрт сөндіру бөлімшелері келген уақытта жалын автоцистерна мен резервуарды толық шарпыған.

    Өрт сөндірушілердің кәсіби іс-әрекеттері мен ауа-механикалық көбікті тиімді қолдануының арқасында өрт толық сөндірілді.

    Қазіргі уақытта оқиғаның шығу себебі анықталуда.

    Айта кетейік, ШҚО-да өрт сөндіру бөлімінің жүргізушісі 2 баланы құтқарып қалды.

